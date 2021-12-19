Defense News: в США протестировали возможность пуска ядерных ракет с грузовых самолетов

Вашингтон, 19 декабря. Американские военные продолжают испытания систем пуска ракет авиационного базирования с грузовых и гражданских самолетов. Последний тестовый запуск провели над Мексиканским заливом.

ВВС США впервые испытали систему сброса крылатых ракет с грузового самолета MC-130J Commando II. Испытания прошли 17 декабря в Мексиканском заливе в рамках проекта Пентагона Rapid Dragon. По информации журнала Defense News, учебную цель уничтожили, сбросив из грузового люка ракету на поддоне.

Система управления боем получила координаты цели, а затем загрузила данные в систему наведения крылатой ракеты уже после сброса из люка. Подобный алгоритм военные отработали впервые.

«Это был первый раз, когда полетное задание было получено и загружено в боевую крылатую ракету во время полета», — указали в Defense News.

Реализация проекта Rapid Dragon позволит силам НАТО наносить удары ракетами, включая ядерные, без переброски и накопления на направлении удара классических носителей ракетных комплексов. Массированный удар станет доступен для грузового или гражданского самолета.

Менее успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты ARRW. В третий раз она не сумела отсоединиться от бомбардировщика и достигнуть цели, о чем сообщил журнал The War Zone.