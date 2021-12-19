Молодая жена Петросяна показала их сына в домашней обстановке

Москва, 19 декабря. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков новыми кадрами с их маленьким сыном Ваганом. Она показала мальчика в домашней обстановке.

Брухунова опубликовала видео с ребенком, которому в марте исполнится два года, в Instagram Stories. На кадрах сын Петросяна бежит по дому, при этом его снимают со спины. Судя по ролику, малыш идет по коридору или прихожей, чтобы потом попасть на кухню или в комнату.

На видео можно разглядеть напольную плитку с узором и темно-синее кресло. Похоже, отделка квартиры или дома юмориста и его жены выполнена в светлых тонах.

Мальчик одет на кадрах в белую футболку и широкие желтые брюки с принтом. На ногах у ребенка желтая обувь, напоминающая сандалии.

«Ваган в обновках щеголяет», — подписала видео Брухунова.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Напомним, до романа со своей нынешней женой Евгений Петросян состоял в браке с юмористкой Еленой Степаненко. Артисты прожили вместе более 30 лет, но общих детей за это время у них не появилось. Помимо сына от Брухуновой, у создателя «Смехопанорамы» есть взрослая дочь от первого брака.

Петросян старается следить за здоровьем и поддерживать себя в форме с помощью специальных упражнений, которые он выполняет под присмотром в клинике. Недавно юморист показал видео со своей тренировкой и удивил поклонников растяжкой.