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NI: американские истребители F-35 проиграют в воздушном бою с российским Су-35

Армия
NI: американские истребители F-35 проиграют в воздушном бою с российским Су-35
wikipedia.org  /  vitaly v. kuzmin/www.vitalykuzmin.net /CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 19 декабря. Российский истребитель Су-35 по многим параметрам превосходит американский самолет пятого поколения F-35, несмотря на внушительный возраст. Мнение выразил эксперт NI Дейв Маджумдар.

Недочеты американского дорогостоящего стелс-истребителя F-35 до сих пор являются поводом для аналитических статей. Автор журнала The National Interest Дейв Маджумдар решил сравнить самолет, который в Пентагоне называют совершенством, с каким-нибудь истребителем, выпущенным ранее. Выбор аналитика пал на российский самолет поколения 4++ — Су-35.

По мнению эксперта, в случае столкновения с Су-35 американским военным придется выставить против российских истребителей свои сверхсовременные F-35. Однако Маджумдар уверен, что без поддержки старожилов ВВС США, F-22 Raptor и F-15C, летчики F-35 спасуют и в воздушный бой не вступят.

«А F-35 радостно полетят дальше — выполнять поставленные им задачи», — объяснил аналитик.

Обозреватель отметил, что если у F-35 отнять возможность вызвать подкрепление, то американские асы останутся в неудобном положении. Дальность полета ракет у истребителя ниже, чем у Су-35, как и их скорость. Американским летчикам в случае такого столкновения придется уповать только на стелс-технологии, которые дадут им шанс на незаметный маневр или побег.

Пентагон тем временем не теряет надежду на то, что модернизация поправит положение F-35, и недавно заявил о том, что на истребитель будут устанавливать новые системы радиоэлектронной борьбы.

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