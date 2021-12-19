Художница из Казахстана одновременно создает несколько портретов одной рукой

Художница из Алматы прославилась в социальных сетях благодаря уникальной технике рисования. Девушка способна писать сразу три портрета.





27-летняя жительница Алматы Асель Сабыржанкызы с самого детства увлекается рисованием. Сначала это было хобби. Но вскоре работа с холостом, карандашом и кистью превратилась в профессию.

«Сначала это были детские рисунки карандашами. Потом я полюбила живопись и решила заниматься ею более профессионально. Поступила в художественную школу, затем в колледж. Закончила бакалавриат и магистратуру. Теперь у меня специализированное образование художника», — рассказала девушка.

Основное направление Асель — гиперреалистичные портреты маслом на холсте. Такие картины пользуются большим спросом и являются источником заработка для художницы.

Девушка постоянно совершенствует мастерство, обучается новым приемам. Однажды в творческом процессе она придумала собственную технику.

«Пробовала несколько раз написать портрет с помощью самодельной конструкции. Она состоит из линейки, на которую прикреплены три карандаша. С помощью нее я хотела создать три абсолютно разных портрета», — отметила Асель.

Своим творчеством девушка делится в соцсетях под псевдонимом Ассоль. Ее работы вдохновляют многих подписчиков. Процесс одновременного написания трех портретов она решила выложить в Tik-Tok. Видео набрало более миллиона просмотров.

«Очень много восторженных комментариев. Людям очень понравилось», — подчеркнула художница

Несмотря на успех, Ассоль не планирует останавливаться. В ее планах создать серию авторских картин и провести несколько выставок в Казахстане и других странах.