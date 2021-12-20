Госсекретарь США Блинкен совершил первый визит в Юго-Восточную Азию

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первом визите в Юго-Восточную Азию госсекретаря США Энтони Блинкена, укреплении военно-политического сотрудничества между Австралией и Южной Кореей, введении Вашингтоном очередных санкций и торговых ограничениях против КНР из-за нарушений прав человека в Синьцзяне, переносе ежегодного саммита ЕС-Китай на следующий год, посещении Тайваня делегацией французских парламентариев, а также неофициальных переговорах между Парижем и Токио по военному сотрудничеству.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Госсекретарь США Энтони Блинкен 13-15 декабря совершил свой первый визит в Юго-Восточную Азию, посетив Индонезию и Малайзию. Изначально в перечне стран также был Таиланд, но глава Государственного департамента был вынужден отменить поездку в Бангкок из-за положительного теста на коронавирус у одного из сопровождавших его журналистов.

Дипломатическое турне Блинкена завершает серию визитов высокопоставленных американских чиновников, особенно активно посещавших регион в последние недели. Все это является подготовкой первого очного саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с президентом Джо Байденом, который запланирован на начало 2022 года в Вашингтоне.

Находясь в Джакарте и Куала-Лумпуре госсекретарь США особо акцентировал внимание на обеспечении цепочек поставок, расширении совместных военно-морских учений и укреплении региональной инфраструктуры безопасности «в ответ на запугивания КНР в Южно-Китайском море». Таким образом Вашингтон рассчитывает усилить продвижение среди членов АСЕАН своей концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», главной угрозой которому американцы по умолчанию считают Китай.

Примечательно, что приезд Блинкена в Джакарту совпал с поездкой секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, который 13–16 декабря посетил Индонезию и Камбоджу. Несколькими днями ранее в этих же странах побывал советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

Pleased to sign an agreement today with Indonesian Minister of Education, Culture, Research, and Technology Nadiem Makarim to expand the ties between Indonesians and Americans by affirming our commitment and support for a range of educational exchanges. pic.twitter.com/oE4Q1mtuL3 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 14, 2021

Австралия

Австралия и Южная Корея 13 декабря подписали соглашение на сумму 680 млн долларов в военной сфере. В рамках крупнейшего оборонного контракта Канберры с азиатской страной южнокорейская компания Hanwha поставит австралийской армии артиллерийское вооружение, автомобили снабжения и радары.

Сделка была заключена во время визита в Австралию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который стал первым иностранным лидером, посетившим страну с начала пандемии.

На встрече южнокорейский лидер и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон договорились повысить уровень официальных связей между своими государствами до «всеобъемлющего стратегического партнерства». Также главы двух стран приняли совместное заявление по территориальным спорам в Южно-Китайском море, к которому ни одна из сторон не имеет выхода.

«Как крупные морские торговые страны Австралия и Южная Корея признают, что стабильность Индо-Тихоокеанского региона зависит от соблюдения международного права в морской сфере, в том числе в Южно-Китайском море», — говорится в документе, подписанном двумя лидерами.

Южная Корея всегда избегала прямого участия в антикитайских инициативах США и придерживалась более мягкой риторики в отношении болезненных для Пекина тем, не желая портить торгово-экономические связи с КНР. Однако последние действия Сеула могут говорить о непрямом вовлечении южнокорейцев в американские региональные стратегии через более тесное сотрудничество с главными союзниками Штатов.

Remarks by Pres.Moon(@moonriver365) at Korea-Australia Expanded Summit



"Today, we agreed to raise our bilateral relations to a comprehensive strategic partnership on the foundation of the invaluable ties between our two countries."



▶Full text : https://t.co/ZHe4yPLcyB pic.twitter.com/elZsI7ikGu — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) December 13, 2021

Китай

Конгресс США 16 декабря принял законопроект о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Поводом к введению ограничений послужили утверждения, что произведенные там товары изготовлены с использованием принудительного труда мусульманского меньшинства.

В то же время Министерство торговли внесло в черный список Китайскую академию военных медицинских наук и 11 ее научно-исследовательских институтов. Американские чиновники подозревают ученых в содействии нарушению прав человека посредством развития биотехнологий и оказании помощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Отдельно 16 декабря Министерство финансов США включило в инвестиционный черный список восемь технологических компаний из КНР. Под ограничения попал в том числе крупнейший в мире производитель коммерческих дронов SZ DJI Technology Co, который якобы помогал осуществлять «биометрическое наблюдение и отслеживание этнических и религиозных меньшинств в Китае».

Пекин выступил с резкой критикой действий Соединенных Штатов, подчеркнув, что «прикрываясь правами человека» Вашингтон подрывает принципы рыночной экономики, международные экономические и торговые правила. Представители КНР заявили, что страна примет необходимые меры для «решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также законных прав и интересов китайских компаний».

The United States has added eight more Chinese companies, including the world's top commercial drone maker #DJI Technology and artificial intelligence (AI) giant Megvii, to an investment #blacklist for alleged involvement in the surveillance of #Muslim ...https://t.co/e8yJC3te0e — sinbad (@sinbad_W) December 17, 2021

Ежегодный саммит ЕС-Китай был отложен на следующий год из-за продолжающихся споров о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Весной Брюссель впервые с 1989 года ввел санкции против четырех китайских чиновников и одной организации из Синьцзяна вслед за аналогичными мерами Великобритании, Канады и США. Пекин ответил такими же ограничениями в отношении некоторых европейских дипломатов, ученых и политиков. В свою очередь Европейский парламент решил приостановить ратификацию всеобъемлющего соглашения по инвестициям (CAI) между ЕС и Китаем, согласованного в декабре прошлого года.

Ухудшает китайско-европейские отношения конфликт КНР с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Пекин посчитал такой шаг нарушением политики «одного Китая». В результате стороны отозвали своих послов, а китайцы якобы начали оказывать торгово-экономическое давление на литовцев и европейские компании, сотрудничающие с ними.

Таким образом, противостояние между Китаем и США, а также продвигаемые американцами антикитайские подходы оказывают все большее влияние на политику ЕС в отношении КНР.

Exclusive: China pressures Germany's Continental to cut out Lithuania - sources https://t.co/nrK96YDEYa German car parts giant...this seems like a brilliant PRC strategy...to really piss off the Germans and the EU — Bill Bishop (@niubi) December 17, 2021

Тайвань

Делегация из шести членов нижней палаты парламента Франции во главе с Франсуа де Рюги 15 декабря прибыла на Тайвань с пятидневным визитом.

На встрече с французскими парламентариями президент Тайваня Цай Инвэнь выразила надежду, что Пятая республика, наряду с другими членами Европейского союза, «поможет обеспечить мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне растущего влияния Китая». В свою очередь Де Рюги отметил, что Париж и Тайбэй будут развивать более тесные отношения, особенно в экономике, делая ставку на производство полупроводников и возобновляемых источников энергии.

Министерство иностранных дел Китая подвергло резкой критике визит французов. Пекин заявил, что «соответствующие стороны должны прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня».

«Китай решительно выступает против любых официальных и политических обменов между Тайванем и другими странами», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В этом году наметился заметный прогресс в развитии связей между Тайванем и Парижем после того, как обе палаты французского парламента приняли резолюции в поддержку участия Тайбэя в международных организациях. В октябре Китай осудил поездку на остров группы сенаторов из Франции во главе с Аленом Ришаром, обвинив делегацию в подрыве отношений между двумя странами.

В следующем году Франция станет председателем в Европейском союзе, и Тайвань рассчитывает на содействие Парижа в торговых переговорах между островом и ЕС. Сделка также является частью официальной стратегии Брюсселя по усилению своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы надеемся, что Евросоюз под руководством Франции продолжит содействовать переговорам между Тайванем и ЕС о заключении двустороннего инвестиционного соглашения, или BIA, чтобы открыть новые отношения сотрудничества», — сказала Цай Инвэнь.

Honored to join @iingwen as she received the @AssembleeNat delegation from #France. @FdeRugy, you're a true friend of #Taiwan. We cherish your support, & the gift of the framed & signed resolution backing Taiwan's participation in international organizations. Merci beaucoup! JW pic.twitter.com/ATSpKlvouV — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) December 16, 2021

Министерство иностранных дел Японии планирует создать в следующем году должность старшего координатора по делам Тайваня. Это отражает растущую вовлеченность Токио в противостояние между Пекином и Тайбэем.

«Мы наблюдаем рост числа задач, связанных с Тайванем, в области национальной безопасности, внешней политики и экономической безопасности», — сказал Масахиса Сато, директор отдела международных отношений правящей «Либерально-демократической партии» Японии.

Новый координатор также будет заниматься дипломатическими вопросами, связанными с Восточно-Китайским морем, включая спорные острова Сенкаку/Дяоюйдао. Таким образом Токио все больше увязывает ситуацию вокруг Тайваня с проблемами собственной безопасности, объясняя этим рост оборонных расходов и увеличение военного потенциала Сил самообороны вплоть до возможности наносить удары по базам противника.

It’s hard to overstate how concerned Japan is about growing tensions in the Taiwan Strait and implications for Senkaku Island defense.https://t.co/W7kcBZqnfM — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) December 18, 2021

Япония

Япония и Франция начали неофициальные переговоры по заключению соглашения о взаимном доступе, которое повысит оперативную совместимость и улучшит сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

«Мы хотели бы развивать двустороннее военное и оборонное сотрудничество [с Японией]. Именно поэтому у нас есть надежда на заключение соглашения о взаимном доступе», — заявил на пресс-конференции посол Франции в Токио Филипп Сеттон.

Однако Министерство иностранных дел Японии отказалось комментировать консультации с Парижем на данном этапе. Если стороны все же перейдут к официальным переговорам, Франция станет третьей страной после Австралии и Великобритании, с которой Токио готов укреплять военно-политические отношения.

Обсуждение японо-французского соглашения о взаимном доступе происходит на фоне выстраивания Парижем новой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Франция вынуждена пересматривать свои подходы из-за приостановки сотрудничества с Австралией, которая разорвала контракт на поставку подлодок после создания оборонного альянса AUKUS c Великобританией и США.