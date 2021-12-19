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МВД России сообщило об устранении сбоя в работе информационных ресурсов

Общество
МВД России сообщило об устранении сбоя в работе информационных ресурсов
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

, 19 декабря. Сбой в работе информационных ресурсов МВД России, вызванный затоплением серверных помещений, устранен.

Утром 19 декабря стала известна причина технических неполадок в работе информационных ресурсов МВД РФ. В течение дня специалисты проводили работы по устранению неполадок.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов», — сообщили на сайте МВД Медиа.

В настоящий момент задача выполнена. Доступ к информации ведомственных структур восстановлен в полном объеме.

Единичные неполадки наблюдаются в работе информационной системы ГАИ в связи с техническим сбоем, сообщили в МВД. Проблемы также зафиксировали в функционировании системы регистрационно-экзаменационных подразделений.

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Все новости / Общество / МВД России сообщило об устранении сбоя в работе информационных ресурсов
мвд сбой восстановление
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