МВД России сообщило об устранении сбоя в работе информационных ресурсов

, 19 декабря. Сбой в работе информационных ресурсов МВД России, вызванный затоплением серверных помещений, устранен.

Утром 19 декабря стала известна причина технических неполадок в работе информационных ресурсов МВД РФ. В течение дня специалисты проводили работы по устранению неполадок.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов», — сообщили на сайте МВД Медиа.

В настоящий момент задача выполнена. Доступ к информации ведомственных структур восстановлен в полном объеме.

Единичные неполадки наблюдаются в работе информационной системы ГАИ в связи с техническим сбоем, сообщили в МВД. Проблемы также зафиксировали в функционировании системы регистрационно-экзаменационных подразделений.