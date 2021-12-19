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Тигран Салибеков устроил истерику и оскорбил подписчиков в Instagram

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 20:01
Шоу-бизнес
Тигран Салибеков устроил истерику и оскорбил подписчиков в Instagram
Prt Scr instagram.com  /  @tigran_salibekov

Москва, 19 декабря. Брак бывших участников проекта «Дом-2» Тиграна и Юлии Салибековых долгое время казался идеальным. Однако истерика многодетного отца в соцсетях доказала, что и в этих отношениях есть проблемы.

По мнению Салибекова, их семью вряд ли можно назвать идеальной. То, что они с супругой показывают в Instagram — всего лишь красивая картинка.

«Так что не надо ставить нас в пример и ровняться на нас. Все эти годы вам показывали то, что надо было показывать. Поэтому, кто до этого момента считал меня хорошим мужем и семьянином — с кайфом отписывайтесь!» — заявил он.

Тигран Салибеков устроил истерику и оскорбил подписчиков в Instagram
Prt Scr instagram.com / @tigran_salibekov

Вместо фотографии к посту блогер использовал черный квадрат. Под публикацией появилось множество комментариев, в которых пользователи предположили, почему Салибеков стал оскорблять фолловеров.

«Народ, спокойно! Новый год, большие траты, да и в квартире уже тесно, пора покупать, а для этого надо хайпануть, в «Пусть говорят» сходить, к Малахову, старый трюк»;

«Может и вправду накипело у человека»;

«Это его жена все время заставляет в этих соцсетях сидеть», — отреагировали подписчики.

Ранее экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь ответила на критику своей фигуры. Блогеру удалось сбросить 10 кг, теперь ее вес идеальный.

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дом-2 шоу салибеков
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