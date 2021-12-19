Политолог Томас Грэм: Байден не решится на ужесточение санкций против России

Вашингтон, 19 декабря. Американский президент Джо Байден не станет вводить так называемые «адские санкции» против России без дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, считает политолог и руководитель Kissinger Associates Томас Грэм.

По словам эксперта, сейчас из Белого дома звучат только потенциальные угрозы, которые являются попытками «сдерживания» России.

«Вариант, когда Байден решился бы на санкции без "вторжения" со стороны Москвы, я исключаю», — отметил политолог в интервью «Интерфаксу».

Томас Грэм напомнил, что все санкционные действия президента США, начиная с января 2021 года, были мягкими. Те ограничения, которые внедрили весной, касались вопросов, существовавших еще при его предшественниках.

Американские сенаторы ранее поссорились в Twitter из-за «Северного потока — 2». Спор между политиками возник по поводу внедрения санкций в отношении газопровода.