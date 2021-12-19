Лопес разозлилась из-за высказывания Аффлека о пьянстве в браке с Гарнер

Лос-Анджелес, 19 декабря. Певица Дженнифер Лопес осталась недовольна заявлением своего возлюбленного, актера и режиссера Бена Аффлека, которое он сделал, говоря о бывшей жене. Артист признался, что пристрастился к алкоголю во время семейной жизни с актрисой Дженнифер Гарнер.

Аффлек стал гостем шоу Говарда Стерна, где рассказал о пьянстве в браке с экс-супругой, родившей от него троих детей. Слова актера разозлили Джей Ло, сообщил источник издания Page Six.

«Она взволнована ситуацией. Она втягивается в это только лишь потому, что встречается с ним. Но она не хочет, чтобы ее втягивали», — уточнил инсайдер.

По его словам, Лопес возмущена, поскольку она всеми силами пытается выстроить отношения с бывшей женой возлюбленного и его детьми. Певица даже успела познакомиться с Гарнер, но слова Аффлека могут помешать налаживанию связей.

«Она пытается получше узнать детей Бена — и все это так безрассудно и бесцеремонно с его стороны», — пояснил источник.

Global Look Press / Dave Bedrosian via www.imago-ima

При этом на публике поп-звезда не демонстрирует недовольство избранником. Например, она пришла с Аффлеком на интервью в шоу Jimmy Kimmel Live!. На подходе к студии певица и актер держались за руки и о чем-то беседовали, а в эфире Джей Ло всячески поддерживала возлюбленного.

Бен Аффлек говорил, что трудности в браке с Дженнифер Гарнер подтолкнули его к алкогольной зависимости. По мнению актера, он так и не бросил бы пить, если бы не развелся.