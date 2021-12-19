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Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19

Политика
Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 19 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп побеседовал с журналистом Fox об отношениях с лидером Китая Си Цзиньпином. Экс-глава заявил о разладе в отношениях с коллегой после пандемии COVID-19.

Трамп отметил, что ему нравился Си Цзиньпин. Он также думал, что был симпатичен китайскому лидеру. До наступления эпидемиологической ситуации в мире отношения лидеров были хорошими. В это момент собеседница Трампа выкрикнула: «Он убийца».

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — добавил Дональд Трамп.

Ранее бывший лидер раскритиковал действующего главу США Джо Байдена за поведение на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Трампа, хозяин Белого дома вел себя непрофессионально.

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Все новости / Политика / Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
Си Цзиньпин сша трамп китай
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