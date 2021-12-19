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Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ

Армия
Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page

Вашингтон, 19 декабря. Американские боевые корабли быстро вырабатывают свой ресурс из-за активного участия в операциях, которые направлены на сохранение господства ВМС США на море. К такому выводу пришли эксперты издания Task & Purpose.

Ранее стало известно, что новый американский эсминец-невидимка USS Zumwalt покрылся ржавчиной, дырами и проплешинами после завершения испытаний. При этом в ВМС США заявили, что внешний вид корабля ухудшился из-за «суровых условий», в которых проходили испытания.

Американские аналитики также попытались оправдать возникновение ржавчины на кораблях ВМС США. По их словам, последние десять лет Пентагон пытается поддерживать постоянное присутствие американского флота в Мировом океане. Корабли постоянно задействованы в операциях, походах и учениях, что негативно влияет на их состояние. Эксперты отмечают, что чрезмерная эксплуатация уродует корабли ржавчиной.

«Признаки коррозии на кораблях, несмотря на миллиарды долларов, ежегодно направляемых на борьбу с ней, являются очевидным свидетельством того, что их работа идет на износ. Стало трудно выполнять техническое обслуживание, необходимое для предотвращения ржавчины», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и других стран НАТО в Черное море демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают его союзников к конфронтационной политике.

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сша пентагон корабли ржавчина
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