Политолог Денисов прямо объяснил, зачем США хотят участвовать в переговорах по Донбассу

Вашингтон, 19 декабря. Соединенные Штаты выразили готовность принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе. Как сообщили в Госдепе, на данном этапе они намерены обсуждать все вопросы по этой теме напрямую с Россией и Украиной, при этом именно «нормандский формат» в Вашингтоне считают ключевым для установления мира в регионе.

Политолог Денис Денисов, в свою очередь, считает, что США вовсе не из благих целей решили принять участие в переговорах по Донбассу, а исключительно ради собственных скрытых интересов. Эксперт отмечает, что при прошлом президенте Дональде Трампе Вашингтон в принципе дистанцировался от данной темы, но после смены главы государства и возвращения в Госдеп Виктории Нуланд, эта тема в Белом доме снова стала актуальна.

«Мы видим, что в последние несколько месяцев политика Госдепартамента значительно оживилась по украинской тематике. И это не только история с потенциальной угрозой вторжения со стороны России. Здесь мы сразу же вспоминаем и недавний визит Виктории Нуланд, и теперь визит Карен Донфри. Причем при Трампе подобного рода политика вообще не проводилась, но она проводилась при Обаме, и как раз Нуланд этим направлением занималась. То есть, все возвращается на круги своя», — заявил Денисов в эфире канала «Украина.ру».

Политолог считает, что США намерены принять участие в переговорах по Донбассу только с одной целью — чтобы получить возможность сильнее влиять на Россию. При этом он уверен, что в мире на Юго-Востоке Украины Вашингтон совершенно не заинтересован.

«Здесь складывается впечатление, что американская сторона в очередной раз вклинивается в процесс урегулирования конфликта в Донбассе с одной простой целью: сделать из него более эффективный инструмент влияния на сдерживание России. Ни о каком мирном урегулировании там речь не идет», — объяснил аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Денисов уверен, что США наряду с Украиной воспринимают Минские соглашения совсем не так, как они были записаны изначально, а потому будут поддерживать позицию Киева в этом вопросе, что не приведет в итоге ни к каким положительным результатам в ходе дальнейших переговоров.

«В последние полгода представители Госдепа начали заявлять о приверженности реализации Минских соглашений при поддержке «нормандского формата». Но мы же прекрасно понимаем, что это не так. Они читают Минские соглашения, извините, задом наперед, потому что для них базовой позицией является передача Украине границы. А такие краеугольные камни этого документа, как конституционные изменения на Украине — это, конечно, неприемлемо для Соединенных Штатов», — считает эксперт.

Политолог предупреждает, что США наверняка будут и дальше прикрываться мирной риторикой и даже станут делать вид, что хотят наладить диалог с Россией по теме Донбасса. Однако он уверен, что это будет всего лишь формальность, и для РФ важно не втягиваться в эту игру, которую затеял Госдеп.

«Самое главное — не дать себя вовлечь в эту бесплодную дискуссию, от которой мы только проиграем. И надо сказать, что это опять же позиция Госдепа: использовать максимально широкий арсенал, в том числе мягкую силу и диалог. То есть это будут консультации без какого-либо серьезного результата», — подчеркивает политолог Денис Денисов.

Народный депутат Верховной рады Анатолий Бурмич ранее предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский может развязать большую войну, если не найдет иного выхода из сложившейся непростой ситуации.