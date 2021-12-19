Власти Швейцарии не стали раскрывать информацию о местонахождении бизнесмена Клюшина

Цюрих, 19 декабря. Сотрудники Федерального управления юстиции Швейцарии не стали раскрывать местонахождение в США экстрадированного российского бизнесмена Владислава Клюшина, сообщила официальный представитель структуры Ингрид Райзер.

По словам сотрудницы ведомства, такое решение было принято по соображениям конфиденциальности.

«В целях конфиденциальности подробности о местонахождении преследуемого лица не разглашаются», — сказала Райзер в интервью РИА Новости.

Владислава Клюшина власти Швейцарии передали Соединенным Штатам 18 декабря. Представитель российского посольства в Берне Владимир Хохлов считает, что этот инцидент является «охотой» Вашингтона на россиян в третьих странах.