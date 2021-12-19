Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику в районе Попасной

Луганск, 19 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают размещать технику и вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские силовики разместили на окраинах города Попасная бронированную разведывательно-дозорную машину.

«В зоне ответственности 24-й бригады зафиксировано нахождение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в районе населенного пункта Попасная», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подразделения ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.