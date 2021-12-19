Военнослужащие ВВО провели антитеррористическую тренировку в Республике Бурятия

Улан-Удэ, 19 декабря. Бойцы соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности отработали задачи по борьбе с условным противником в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба ВВО.

Уточняется, что тренировка прошла на территории Соснового Бора. В процессе учений военнослужащие задействовали беспилотник «Орлан-10». С его помощью они обнаружили группу «террористов», выяснили их численность и тип имеющегося у них вооружения.

Согласно сценарию учений, «террористы» были замечены вблизи стратегического военного объекта. Бойцы ВВО успешно их ликвидировали, отработав задачи по взаимодействию в рамках боевой операции.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) провели учения с использованием комплексов УР-83П «Змей Горыныч» на полигоне Каменка в Ленобласти.