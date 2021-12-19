Актер Иван Жидков назвал большим везением работу с режиссером Малюковым

Москва, 19 декабря. Актер Иван Жидков прокомментировал новость о смерти режиссера Андрея Малюкова. По словам артиста, он счастлив, что ему довелось посотрудничать с кинематографистом.

Жидков работал с Малюковым на съемках многосерийного фильма «Грозовые ворота». До звонка журналистов он не знал, что режиссера больше нет в живых, передает РЕН ТВ.

«Это большое везение, что такой режиссер встречался на моем творческом пути. Работали с ним в очень серьезной и роскошной картине «Грозовые ворота». У меня остались только самые положительные эмоции», — отметил актер.

Артист счастлив, что судьба свела его с кинодеятелем. Малюков был большим человеком и режиссером, доверял артистам и любил их, подчеркнул Жидков. Актер признался, что обескуражен новостью о смерти кинематографиста.

Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни от последствий коронавируса. О смерти режиссера написала на Facebook его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук.