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Актер Иван Жидков назвал большим везением работу с режиссером Малюковым

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 19:29
Общество
Актер Иван Жидков назвал большим везением работу с режиссером Малюковым
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 19 декабря. Актер Иван Жидков прокомментировал новость о смерти режиссера Андрея Малюкова. По словам артиста, он счастлив, что ему довелось посотрудничать с кинематографистом.

Жидков работал с Малюковым на съемках многосерийного фильма «Грозовые ворота». До звонка журналистов он не знал, что режиссера больше нет в живых, передает РЕН ТВ.

«Это большое везение, что такой режиссер встречался на моем творческом пути. Работали с ним в очень серьезной и роскошной картине «Грозовые ворота». У меня остались только самые положительные эмоции», — отметил актер.

Артист счастлив, что судьба свела его с кинодеятелем. Малюков был большим человеком и режиссером, доверял артистам и любил их, подчеркнул Жидков. Актер признался, что обескуражен новостью о смерти кинематографиста.

Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни от последствий коронавируса. О смерти режиссера написала на Facebook его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук.

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актер жидков малюков
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