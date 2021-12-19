Бритни Спирс и Сэм Асгари собрались «делать детей» на Рождество

Лос-Анджелес, 19 декабря. Освободившаяся от опеки отца певица Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари строят большие планы на предстоящие праздники. По словам фитнес-тренера, они хотят детей.
Жизнь поп-принцессы больше не контролируют родители. Теперь никто не скажет ей, с кем можно встречаться, а кого следует обходить стороной. Кроме того, Спирс может самостоятельно принимать решение о наследниках. Именно этого хочет ее бойфренд Асгари.
Журналисты издания TMZ пообщались с возлюбленным звезды, когда тот выходил из спортивного зала в Беверли-Хиллз. На вопрос о планах на Рождество мужчина ответил кратко.
«Будем делать детей, будем активно делать детей», — заверил он.
Поклонники рады, что сейчас в жизни исполнительницы наступила светлая полоса. Однако некоторые беспокоятся о влиянии, которое на Спирс оказывает Асгари. Уж слишком стремительно развиваются события после победы артистки в суде по делу об опекунстве.
Накануне поп-принцесса расстроила фанатов своим нежеланием возвращаться к концертной деятельности. Она призналась, что в начале карьеры любила выступления и большие туры, но со временем возненавидела их.