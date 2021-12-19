Бритни Спирс и Сэм Асгари собрались «делать детей» на Рождество

Лос-Анджелес, 19 декабря. Освободившаяся от опеки отца певица Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари строят большие планы на предстоящие праздники. По словам фитнес-тренера, они хотят детей.

Жизнь поп-принцессы больше не контролируют родители. Теперь никто не скажет ей, с кем можно встречаться, а кого следует обходить стороной. Кроме того, Спирс может самостоятельно принимать решение о наследниках. Именно этого хочет ее бойфренд Асгари.

Журналисты издания TMZ пообщались с возлюбленным звезды, когда тот выходил из спортивного зала в Беверли-Хиллз. На вопрос о планах на Рождество мужчина ответил кратко.