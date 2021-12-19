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Экс-защитник сборной России по футболу Ещенко намерен завершить карьеру

Спорт
Экс-защитник сборной России по футболу Ещенко намерен завершить карьеру
spartak.com  /  пресс-служба ФК «Спартак»

Москва, 19 декабря. Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Ещенко, выступающий за столичный «Спартак», может завершить спортивную карьеру.

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко может объявить об уходе из футбола в январе 2022 года. Соответствующую информацию представили журналисты Metaratings.ru. Согласно представленным данным, в случае завершения карьеры «Спартак» может предложить 37-летнему защитнику должность в структуре клуба.

Ещенко стал игроком красно-белых в 2016 году. В составе «Спартака» защитник становился чемпионом и обладателем Кубка России по футболу. Контракт игрока с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. На счету Ещенко 14 матчей в составе сборной России.

Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с итальянцем Паоло Ваноли. Бывший ассистент Антонио Конте сменил на посту главного тренера португальца Руя Виторию.

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спартак ещенко карьера рпл завершение
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