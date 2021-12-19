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iReactor: ракета ARRW вошла список самых неудачных военных проектов Пентагона

Армия
iReactor: ракета ARRW вошла список самых неудачных военных проектов Пентагона
ПолитРоссия

Москва, 19 декабря. Современная история американских военных разработок содержит в себе странные проекты. На некоторые из них Пентагон потратил бюджет, совокупный доходам маленькой страны, о чем сообщает iReactor.

Американский журнал The War Zone недавно сообщил об очередной неудаче, которая постигла ракеты программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). По словам журналистов, «вмешалась неизвестная проблема», из-за которой ракета не отсоединилась от самолета.

Издание iReactor поспешило напомнить, что американская разработка пока что демонстрирует антирекорды, словно планирует войти в список самых затратных и безрезультативных проектов Пентагона. Но перечень такого вооружения и без того впечатляет.

В начале 2000-х годов в США потратили 18 миллиардов долларов на самолет Boeing YAL-1 с лазерным оружием. По задумке конструкторов, воздушное судно при помощи лазера смог бы нагревать вражеские боеголовки и ракеты. Испытания затянулись до 2011 года, прежде чем военные осознали сомнительные перспективы технологии.

Провал постиг и проект стелс-вертолета RAH-66 Comanche («Команч»). На два тестовых образца Пентагон потратил бюджет небольшой страны, но на испытаниях стало понятно, что «Команч» не имеет перспектив. Наиболее свежим провалом США стал проект ракет SM-3: дорогостоящую разработку свернули в 2018 году без объяснения причин.

В КНР при этом считают, что США не преуспели в вопросе разработки гиперзвуковых ракет из-за политики экс-президента Дональда Трампа. Тот испортил отношения с Пекином, и Соединенные Штаты покинули выдающиеся китайские ученые, которые двигали американский технический прогресс.

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сша ARRW команч
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