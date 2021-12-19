Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами

Самые резонансные события последних дней эксперты обсудили в проекте Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этом выпуске руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада вместе с членом регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константином Тхостовым проанализировала наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Новость вызвала особый резонанс, обзаведясь как сторонниками, так и ярыми противниками. Президент Владимир Путин заявил, что документ еще сырой, необходимы доработки. Как сделать так, чтобы закон о применении сертификатов был четким и понятным, а также учитывал все возможные нюансы и жизненные обстоятельства?

Также эксперты обсудили начало процедур по заполнению газом второй нитки «Северного потока-2». Газопровод недавно прошел необходимую сертификацию и готов к использованию. Что принесет этот масштабный проект России, и сможет ли он работать вопреки давлению со стороны Запада?

Еще одной темой выпуска стал свежий законопроект о введении уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Разработка документа началась на фоне борьбы властей с водителями-лихачами, которые нарушают скоростной режим и подвергают смертельной опасности окружающих. Как бороться с «хулиганством на дорогах»?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».