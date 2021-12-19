Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 19:54
19:51
Шоу-бизнес
Лопес разозлилась из-за высказывания Аффлека о пьянстве в браке с Гарнер
19:50
Общество
Власти ОАЭ разрешат вход в госучреждения только вакцинированным от COVID-19
19:48
Политика
Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
19:48
Происшествия
Автомобиль полиции столкнулся с BMW на Петроградской стороне и въехал в витрину магазина
19:46
Армия
Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ
19:43
Политика
Политолог Денисов прямо объяснил, зачем США хотят участвовать в переговорах по Донбассу
19:40
Происшествия
Электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину на станции Шевелево в Ленобласти
19:39
Экономика
Цены на квартиры в новостройках Петербурга взлетели в 1,5 раза за время пандемии
19:38
Политика
Власти Швейцарии не стали раскрывать информацию о местонахождении бизнесмена Клюшина
19:37
Видео
Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами

Видео

Самые резонансные события последних дней эксперты обсудили в проекте Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этом выпуске руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада вместе с членом регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константином Тхостовым проанализировала наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Новость вызвала особый резонанс, обзаведясь как сторонниками, так и ярыми противниками. Президент Владимир Путин заявил, что документ еще сырой, необходимы доработки. Как сделать так, чтобы закон о применении сертификатов был четким и понятным, а также учитывал все возможные нюансы и жизненные обстоятельства?

Также эксперты обсудили начало процедур по заполнению газом второй нитки «Северного потока-2». Газопровод недавно прошел необходимую сертификацию и готов к использованию. Что принесет этот масштабный проект России, и сможет ли он работать вопреки давлению со стороны Запада?

Еще одной темой выпуска стал свежий законопроект о введении уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Разработка документа началась на фоне борьбы властей с водителями-лихачами, которые нарушают скоростной режим и подвергают смертельной опасности окружающих. Как бороться с «хулиганством на дорогах»?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

 

Вернуться назад
Все новости / Видео / Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами
лихачи северный поток - 2 qr-код анамнез недели
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать