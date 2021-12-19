Шугалей о ситуации в Ливии: У кукловодов из ООН что-то пошло не так

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал последние события в Ливии. По его словам, страна оказалась не готова к выборам.

Социолог в настоящий момент находится на востоке североафриканского государства. Он лично объехал более десятка избирательных участков в различных городах, чтобы оценить подготовку к плебисциту.

«Все организовано, подготовлено, безопасность обеспечена на высшем уровне», — написал он в Telegram-канале.

Максим Шугалей собирается провести аналогичный объезд на юге страны, чтобы выяснить, как «там обстоят дела». Он пообещал позже опубликовать подробный отчет.

«Похоже, что ООН и все международное сообщество оказались не готовы к выборам в назначенное время. Что-то у кукловодов пошло не так. Поэтому хором заголосили о неготовности, хотя еще вчера таким же хором говорили о необходимости выборов непременно 24 декабря», — обратил внимание социолог.

Президент ФЗНЦ добавил, что приезд бывшего руководителя Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс никак не улучшил сложившуюся ситуацию на западе страны.

«Она не обладает реальными полномочиями, не может принимать никаких решений, просто частное лицо. Чем Стефани может помочь Ливии — непонятно», — подытожил Шугалей.

Ранее президент ФЗНЦ отреагировал на переворот в Триполи, который устроила вооруженная группировка «Ас-Сумуд» под предводительством Салаха Бади. По его словам, преступный сговор ООН и премьера Ливии лишил граждан страны президентских выборов.