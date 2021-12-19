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Киевляне вышли на протесты из-за невыполненных обещаний Зеленского

Политика
Киевляне вышли на протесты из-за невыполненных обещаний Зеленского
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 19 декабря. Граждане Украины провели в Киеве акцию протеста против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает одно из местных изданий.

Во время мероприятия раздавали детям конфеты ко Дню Святого Николая. Кроме того, участники выступали с обвинениями в адрес главы государства.

«Если кратко — участники акции заявили, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания, и обвинили в "предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что организатором протестного шествия выступил «Институт единства и социальной справедливости».

Ранее главный редактор украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова раскритиковала образ Владимира Зеленского. По ее словам, президент еще не налюбовался собой, поэтому продолжает красоваться в соцсетях.

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украина зеленский акция
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