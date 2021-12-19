«Газпром нефть» придумала способ выгодно добывать сырье на баженовской свите

Москва, 19 декабря. «Газпром нефть» разработала технологию, которая позволяет выгодно извлекать черное золото на баженовской свите, рассказал глава компании Александр Дюков.

Речь идет о группе нефтематеринских горных пород, территория которых в Западной Сибири достигает 1 млн квадратных км. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. Объем геологических запасов углеводородов там оценивается в 18–60 млрд тонн. Эффективных технологий работы с такой трудноизвлекаемой нефтью (ее еще часто называют аналогом сланцевой нефти США) прежде не существовало, пишет ТАСС.

Дюков обратил внимание на достижение целевого уровня добычи в отдельных скважинах. Она составила 8,5 тыс. рублей за тонну. «Газпром нефть» ранее не могла реализовать проект из-за его чрезмерной дороговизны.

В следующем году на мировом рынке нефти будет отмечаться высокая волатильность, но ситуация может измениться после вмешательства ОПЕК+, отмечал Дюков.