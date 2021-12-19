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«Газпром нефть» придумала способ выгодно добывать сырье на баженовской свите

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 19:15
Экономика
«Газпром нефть» придумала способ выгодно добывать сырье на баженовской свите
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 19 декабря. «Газпром нефть» разработала технологию, которая позволяет выгодно извлекать черное золото на баженовской свите, рассказал глава компании Александр Дюков.

Речь идет о группе нефтематеринских горных пород, территория которых в Западной Сибири достигает 1 млн квадратных км. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. Объем геологических запасов углеводородов там оценивается в 18–60 млрд тонн. Эффективных технологий работы с такой трудноизвлекаемой нефтью (ее еще часто называют аналогом сланцевой нефти США) прежде не существовало, пишет ТАСС.

Дюков обратил внимание на достижение целевого уровня добычи в отдельных скважинах. Она составила 8,5 тыс. рублей за тонну. «Газпром нефть» ранее не могла реализовать проект из-за его чрезмерной дороговизны.

В следующем году на мировом рынке нефти будет отмечаться высокая волатильность, но ситуация может измениться после вмешательства ОПЕК+, отмечал Дюков.

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