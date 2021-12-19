Долина призналась, что ей приходилось выживать в Армении во время начала карьеры

Москва, 19 декабря. Певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о начале музыкальной карьеры. Народная артистка РФ призналась, что столкнулась с массой трудностей на этом жизненном этапе.

Будущая звезда начинала творческий путь в Одессе, где успела поработать в ресторане и местной филармонии. Однако Долиной хотелось большего, поэтому в 17 лет она поехала в Армению

«У мамы был шок. Как же это я отправлюсь одна в Армению? Но я настояла на своем. За четыре года там я огребла столько, что мама не горюй!» — вспомнила исполнительница в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ.

В Ереване артистку ждало настоящее испытание. Та труппа, которая позвала ее в Армению, распалась буквального через месяц после приезда Долиной. Из-за этого будущая знаменитость оказалась в бедственном положении.

«Уезжать мне было некуда, поэтому пришлось искать какие-то заработки, чтобы хоть как-то выживать», — призналась звезда.

Однако два последних года в Армении певица работала в эстрадном оркестре. Это немного сгладило переживания от сложностей, возникших после переезда. Несмотря на проблемы, Долина никогда не сомневалась в своем призвании и ощущала воздействие какой-то силы сверху, ведущей ее вперед.

Ранее Лариса Долина нарвалась на критику подписчицы, оставшейся недовольной длиной платья исполнительницы. Артистка резко ответила на нелестный комментарий.