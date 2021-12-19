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Проклова заступилась за дочь Распутиной после скандала с харассментом

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 19:16
Шоу-бизнес
Проклова заступилась за дочь Распутиной после скандала с харассментом
Телеканал НТВ  /  Prt Scr / Секрет на миллион

Москва, 19 декабря. Российская актриса театра и кино Елена Проклова поддержала дочь певицы Маши Распутиной Марию Захарову после того, как девушка обвинила сводного брата в домогательствах.

Легенда девяностых Распутина стала гостьей программы «Секрет на миллион». Она пожаловалась на скандал, который произошел в ее семье. Дочь Маша ходит по ток-шоу на федеральных каналах и выливает грязь на родителей.

Кроме того, студентка заявила, что 40-летний сводный брат Роман пытался затащить ее в постель. Однако мужчина отрицает все обвинения. Распутина объясняет поведение наследницы плохим воспитанием. Проклова пришла поддержать певицу на шоу, при этом она встала на защиту Захаровой.

«Мне встречалось много мужчин оскорбленных несоответствием моего поведения! И они мне мстили за это враньем, подставами, наговорами», — пояснила актриса.

Весной Проклова рассказала о пережитых ею в подростковом возрасте домогательствах со стороны взрослого мужчины. Позднее она призналась — этим человеком был театральный режиссер Олег Табаков.

Ранее Стас Садальский негативно высказался о «старухах», которые делятся компрометирующими историями из своего прошлого. Он призвал не обращать внимание на их слова, а общаться с молодыми девушками.

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Все новости / Шоу-бизнес / Проклова заступилась за дочь Распутиной после скандала с харассментом
распутина проклова секрет на миллион
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