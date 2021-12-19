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Российские комплексы «Панцирь» уничтожили в Ливии и Сирии более 40 турецких беспилотников

Армия
Российские комплексы «Панцирь» уничтожили в Ливии и Сирии более 40 турецких беспилотников
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 19 декабря. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» уничтожили в Ливии и Сирии более 40 турецких ударных беспилотников Bayraktar и тяжелых БПЛА Anka.

По словам начальника управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ Александра Новикова, комплекс «Панцирь» может противостоять любому БПЛА и Россия готова ответить на провокации в любой момент, передает телеканал «Россия-1».

В эфире был продемонстрирован сбитый в Идлибе беспилотник Bayraktar, который несанкционированно вошел в зону действия сирийских ПВО.

«В районе Идлиба мы сейчас наблюдаем три беспилотных летательных аппарата Bayraktar. При этом мы можем их отслеживать, начиная с облета и заканчивая посадкой», — сказал Новиков.

Ранее Минобороны РФ устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в ходе которого беспилотник «Орион» уничтожил другой БПЛА в воздухе. При этом в Сети был обнародован видеоролик, на кадрах которого запечатлена ликвидация дрона вертолетного типа с помощью противотанковой управляемой ракеты.

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Сирия россия ливия беспилотники панцирь bayraktar
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