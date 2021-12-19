МИД России указал на зависимость Евросоюза от НАТО в вопросах безопасности

Москва, 19 декабря. Заявления ЕС о готовности обсуждать вопросы безопасности уже в существующих форматах говорят о том, что в военной сфере Европейский союз находится под контролем НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано до этого говорил, что европейское объединение в ответ на инициативу РФ предлагает обсуждать вопросы безопасности Европы на уже существующих платформах, включая ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.

«Эти заявления Евросоюза означают лишь одно, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее независимыми от США, не находят практического воплощения», — сообщил Грушко в интервью журналистам.

Замглавы МИД России ранее назвал определяющим голос США в диалоге Москвы и НАТО по безопасности. По его мнению, Вашингтон сыграет ключевую роль при вынесении решения Альянса.