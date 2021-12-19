Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма

Мали — черный ящик международного терроризма, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Я уже не первый раз посещаю республику и могу сказать, что страна с 2012 года живет в состоянии постоянного кризиса безопасности. Ее северные территории фактически неподконтрольны центральной власти. Там свободно передвигаются и совершают многочисленные преступления джихадистские группировки. В центральном и восточных регионах тоже неспокойно», — поделился информацией ученый.

Максим Шугалей утверждает, что собранной им информации достаточно для того, чтобы сделать вывод: «Мали — это черный ящик международного терроризма».

«В 2013 году Франция инициировала ввод многотысячного международного военного контингента в страну. Но самое интересное, что угроза со стороны боевиков до сих пор не ликвидирована. Более того, вооруженные группировки за последние годы стали активнее, и количество терактов увеличилось», — продолжает глава ФЗНЦ.

Одной из причин сложившейся ситуации социолог считает серьезную экономическую подпитку радикальных бандформирований за счет быстрорастущей сети наркотрафика. Об этом международная редакция Федерального агентства новостей выпускала статью.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«С инфраструктурой, опоясывающей Мали и поддерживающей боеспособность террористов, никто из европейских миротворцев почему-то не борется. Все встает на свои места, если учесть, что поддержка трафика приносит более 1,5 миллиарда долларов США французским и союзным военным миссиям в год.

В существовании этого "бизнеса" прямо заинтересованы многие высокопоставленные европейские политики и высшие чиновники ООН», — говорит эксперт.

Еще одной причиной распространения радикальных исламистских течений на территории африканской республики являются действия коллективного Запада.

«Международные террористические группировки фактически тренируются и обучаются европейскими и ООНовскими специалистами. Малийским военным экспертам известно, что Франция прямо и косвенно поддерживает не только туарегских сепаратистов на севере страны, но и такую экстремистскую группировку, как "Нусрат аль-Ислам", заявившую о верности лидеру запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида1 в странах исламского Магриба" , а также боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ)», — утверждает россиянин.

При этом лидеры государств ЕС и чиновники международной организации преследуют долгосрочные цели.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), направившие 11 сентября 2001 года самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра, тоже были частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира. Прямо сейчас на тренировочных лагерях в Мали ведется подготовка новых шахидов. И через 5-10 лет мы увидим результаты этой подготовки, когда "башни-близнецы" начнут рушиться уже в европейских городах», — продолжает Шугалей.

Таким образом натренированные и лояльные Парижу группировки стали «капиталом» Елисейского дворца, который необходимо бережно хранить и опекать. По этой причине, как считает социолог, бывшая метрополия не может решить: оставлять военный контингент в регионе или все же вывести согласно заявленным ранее планам.

«Президент Макрон до последнего пытается удержать этот "актив". Отчаявшись, он решил назначить личный визит в Бамако на 20 декабря, чтобы отыграть потерянные позиции в стране. Однако получил унизительный отказ от малийской стороны, повестка и формат его визита не были согласованы», — заключил глава ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей /

Ранее власти африканского государства сообщали, что приезд лидера Пятой республики возможен только при выполнении определенных условий. В частности, правительство не намерено обсуждать с главой Франции вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера».

Политики напомнили, что Мали является суверенной страной и имеет право на невмешательство Европы в ее внутренние дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.