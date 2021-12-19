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Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма

Весь мир
Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Мали — черный ящик международного терроризма, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Я уже не первый раз посещаю республику и могу сказать, что страна с 2012 года живет в состоянии постоянного кризиса безопасности. Ее северные территории фактически неподконтрольны центральной власти. Там свободно передвигаются и совершают многочисленные преступления джихадистские группировки. В центральном и восточных регионах тоже неспокойно», — поделился информацией ученый.

Максим Шугалей утверждает, что собранной им информации достаточно для того, чтобы сделать вывод: «Мали — это черный ящик международного терроризма».

«В 2013 году Франция инициировала ввод многотысячного международного военного контингента в страну. Но самое интересное, что угроза со стороны боевиков до сих пор не ликвидирована. Более того, вооруженные группировки за последние годы стали активнее, и количество терактов увеличилось», — продолжает глава ФЗНЦ.

Одной из причин сложившейся ситуации социолог считает серьезную экономическую подпитку радикальных бандформирований за счет быстрорастущей сети наркотрафика. Об этом международная редакция Федерального агентства новостей выпускала статью.

Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«С инфраструктурой, опоясывающей Мали и поддерживающей боеспособность террористов, никто из европейских миротворцев почему-то не борется. Все встает на свои места, если учесть, что поддержка трафика приносит более 1,5 миллиарда долларов США французским и союзным военным миссиям в год.

В существовании этого "бизнеса" прямо заинтересованы многие высокопоставленные европейские политики и высшие чиновники ООН», — говорит эксперт.

Еще одной причиной распространения радикальных исламистских течений на территории африканской республики являются действия коллективного Запада.

«Международные террористические группировки фактически тренируются и обучаются европейскими и ООНовскими специалистами. Малийским военным экспертам известно, что Франция прямо и косвенно поддерживает не только туарегских сепаратистов на севере страны, но и такую экстремистскую группировку, как "Нусрат аль-Ислам", заявившую о верности лидеру запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида1 в странах исламского Магриба" , а также боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ)», — утверждает россиянин.

При этом лидеры государств ЕС и чиновники международной организации преследуют долгосрочные цели.

Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Сегодня с уверенностью можно утверждать, что боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ), направившие 11 сентября 2001 года самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра, тоже были частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира. Прямо сейчас на тренировочных лагерях в Мали ведется подготовка новых шахидов. И через 5-10 лет мы увидим результаты этой подготовки, когда "башни-близнецы" начнут рушиться уже в европейских городах», — продолжает Шугалей.

Таким образом натренированные и лояльные Парижу группировки стали «капиталом» Елисейского дворца, который необходимо бережно хранить и опекать. По этой причине, как считает социолог, бывшая метрополия не может решить: оставлять военный контингент в регионе или все же вывести согласно заявленным ранее планам.

«Президент Макрон до последнего пытается удержать этот "актив". Отчаявшись, он решил назначить личный визит в Бамако на 20 декабря, чтобы отыграть потерянные позиции в стране. Однако получил унизительный отказ от малийской стороны, повестка и формат его визита не были согласованы», — заключил глава ФЗНЦ.

Шугалей о ситуации в Мали: Черный ящик международного терроризма
Федеральное агентство новостей /

Ранее власти африканского государства сообщали, что приезд лидера Пятой республики возможен только при выполнении определенных условий. В частности, правительство не намерено обсуждать с главой Франции вопросы, связанные с «ЧВК Вагнера».

Политики напомнили, что Мали является суверенной страной и имеет право на невмешательство Европы в ее внутренние дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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