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Милонов высказался о ролике с инсценировкой расстрела из казахского детсада

Общество
Милонов высказался о ролике с инсценировкой расстрела из казахского детсада
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Алмата, 19 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал видеоролик с инсценировкой расстрела студента советскими солдатами, снятый в одном из Казахских детских садов.

В социальную Сеть поступило видео, на котором малыши разыграли сцену казни из истории СССР. Материал не обошел стороной представителей Госдумы и депутат Милонов высказал свое мнение об увиденном.

«В Казахстане стала нагнетаться антироссийская риторика. То, что детей воспитывают в недружественном духе к России, это очень опасные игры», — сообщил депутат в интервью «Говорит Москва».

Милонов высказался о ролике с инсценировкой расстрела из казахского детсада
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Милонов отметил, что подобное поведение может привести к тому, что впоследствии малыши могут выступить с настоящим автоматом. Депутат отметил, что необходимо активнее работать с населением Казахстана, чтобы объяснить, что Россия не враг, а друг.

Инсценировка декабрьского митинга 1986 года в казахском детском саду попала в Сеть. Дети разыграли сценку расстрела солдатами студента.

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