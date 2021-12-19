Петросян поразил подписчиков растяжкой на видео с тренировкой в клинике

Москва, 19 декабря. Юморист Евгений Петросян показал поклонникам, как он тренируется в специальной клинике. Артист внезапно продемонстрировал удивительную растяжку.

Петросян опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он делает упражнения для укрепления тела. В начале ролика 76-летний создатель «Смехопанорамы» тренируется на беговой дорожке.

«Когда разбегаешься, входишь в ритм, и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои «рекорды»», — поделился эмоциями артист.

Prt Scr instagram.com / @petrosyanevgeny

Юморист не только бегает, но и занимается на специальном столе. В этом ему помогает специалист, который, судя по упражнениям, работает над гибкостью и суставами знаменитости. Кроме того, на видео Петросян высоко поднимает ногу с прикрепленным к ней грузом, держась за тренажер.

Prt Scr instagram.com / @petrosyanevgeny

Поклонники артиста похвалили его за желание поддерживать себя в форме. Особенно юморист поразил подписчиков растяжкой.

«Вот это гибкость! Молодые позавидуют. Браво, Евгений Ваганович!»; «Молодец! Хорошая растяжка и легко дается, супер!»; «Вот это да! Какой взмах ноги!!!»; «Ну вы даете! Я, например, не могу так высоко ногу поднять», — написали восхищенные и удивленные комментаторы.

Некоторые поклонники предположили, что Петросян старается ради своей молодой жены — Татьяны Брухуновой. Недавно супруга юмориста попала в черный список налоговой.