Клинцевич заявил, что американские генералы справедливо опасаются риска гражданской войны в США

Американские генералы справедливо опасаются риска гражданской войны в США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее ряд американских генералов в отставке заявили, что после президентских выборов в 2024 году общественный накал может привести к гражданской войне. По их мнению, бунт возможен и внутри вооруженных сил.

«Я не боюсь, что командиры упустят из виду дисциплину, она традиционно поддерживается. Отдельных взбунтовавшихся экземпляров быстро отрезвят. Там жесткая военная полиция. С этим все нормально. Однако будет бурление в обществе. Раскол приведет к тому, что армию будут привлекать к урегулированию этих процессов, но люди на службе будут массово не соглашаться с теми приказами, которые им отдадут. Сейчас генералы высказывают переживания о будущем. Я бы с ними согласился», — сказал политик.

Франц Клинцевич также обратил внимание на еще один важный момент.

«Сегодня гражданское общество в Соединенных Штатах крайне разделено. Вооруженные силы исходя из положения дел начали брать людей, скажем так, без учета патриотичных убеждений», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он привел пример, как, по его мнению, к службе в вооруженных силах относятся истинные патриоты.

«Я крестьянский парень, который родился в белорусской деревне, учился в сельской школе. Когда я поступил в одно из престижнейших военных училищ, то [этим] гордилась вся деревня. Это было очень большое достижение. Сегодня же в США вынуждены набирать на службу хоть как-то. Создают социальные пакеты», — подытожил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН объяснил, почему Россия спокойно переживет возможный распад США. По его словам, Америка подготовила РФ к мировым потрясениям, введя против нас санкции.