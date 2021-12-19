Ливия и Чад договорились защищать границы и бороться с торговлей людьми

Триполи, 19 декабря. Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с чадским коллегой Махаматом Зене Шерифом на полях саммита Турция — Африка в Стамбуле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны обсудили возможные пути обеспечения защиты границ между странами для предотвращения нарушений безопасности и противодействия группам, занимающимся торговлей людьми. В частности, они договорились объединить усилия и сформировать совместные подразделения вдоль линии рубежа.

«Мангуш и Шериф согласились с тем, что стабильность в Ливии благоприятно скажется на стабильности в Чаде», — говорится в сообщении.

#Libya, Chad Agree to Secure Borders to Stop Human Trafficking https://t.co/JUIaiLL5fI — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) December 19, 2021

В министерстве добавили, что стороны обсудили возможность формирования совместных сил для защиты границ в координации с соответствующими органами в Триполи и Нджамене. Глава МИД заявила, что безопасность в приграничных зонах является приоритетом для Правительства национального единства.

Власти Ливии ранее рассказали о планах создать транзитный путь в Судан и Чад. Новая зона свободной торговли обеспечит североафриканское государство инвестициями.