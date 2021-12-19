Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 19:53
19:51
Шоу-бизнес
Лопес разозлилась из-за высказывания Аффлека о пьянстве в браке с Гарнер
19:50
Общество
Власти ОАЭ разрешат вход в госучреждения только вакцинированным от COVID-19
19:48
Политика
Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
19:48
Происшествия
Автомобиль полиции столкнулся с BMW на Петроградской стороне и въехал в витрину магазина
19:46
Армия
Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ
19:43
Политика
Политолог Денисов прямо объяснил, зачем США хотят участвовать в переговорах по Донбассу
19:40
Происшествия
Электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину на станции Шевелево в Ленобласти
19:39
Экономика
Цены на квартиры в новостройках Петербурга взлетели в 1,5 раза за время пандемии
19:38
Политика
Власти Швейцарии не стали раскрывать информацию о местонахождении бизнесмена Клюшина
19:37
Видео
Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливия и Чад договорились защищать границы и бороться с торговлей людьми
Весь мир
Ливия и Чад договорились защищать границы и бороться с торговлей людьми
facebook.com  /  وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا

Триполи, 19 декабря. Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с чадским коллегой Махаматом Зене Шерифом на полях саммита Турция — Африка в Стамбуле. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны обсудили возможные пути обеспечения защиты границ между странами для предотвращения нарушений безопасности и противодействия группам, занимающимся торговлей людьми. В частности, они договорились объединить усилия и сформировать совместные подразделения вдоль линии рубежа.

«Мангуш и Шериф согласились с тем, что стабильность в Ливии благоприятно скажется на стабильности в Чаде», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что стороны обсудили возможность формирования совместных сил для защиты границ в координации с соответствующими органами в Триполи и Нджамене. Глава МИД заявила, что безопасность в приграничных зонах является приоритетом для Правительства национального единства.

Власти Ливии ранее рассказали о планах создать транзитный путь в Судан и Чад. Новая зона свободной торговли обеспечит североафриканское государство инвестициями.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливия и Чад договорились защищать границы и бороться с торговлей людьми
сотрудничество ливия чад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать