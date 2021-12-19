Регулятор Великобритании Ofgem пообещал обеспечить потребителей энергоресурсами

Лондон, 19 декабря. Жители Великобритании будут получать газ и электроэнергию даже в случае ухода с рынка ряда поставщиков, приводит агентство «Прайм» заявление Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem).

Соединенное Королевство за текущий год потеряло уже 27 энергокомпаний, которые занимались обслуживанием более 2 млн потребителей. Представители регулятора попросили людей не верить в спекуляции, так как их система безопасности защитит кредитные балансы клиентов.

Рост цен на газ в Европе начался в апреле текущего года. Тогда средняя стоимость голубого топлива на споте по TTF находилась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, позднее цена контракта превысила отметку в 600 долларов, а теперь преодолела порог в тысячу долларов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заметил, что Лондон может серьезно пострадать во время энергетического кризиса, если откажется покупать купать газ у Москвы.