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Глава ЦНИИ «Прометей» Орыщенко: у Запада нет технологий для создания титановой подлодки

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 18:46
Армия
Глава ЦНИИ «Прометей» Орыщенко: у Запада нет технологий для создания титановой подлодки
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 19 декабря. Западные специалисты не смогут создать подводную лодку из титана по примеру российских субмарин. Об этом рассказал гендиректор ЦНИИ «Прометей» Алексей Орыщенко.

Руководитель НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» Алексей Орыщенко объяснил, почему сегодня только в России научились создавать титановые подводные лодки.

«На Западе, до сегодняшнего дня, так и не могут варить большие толщины титана. Секрет нашей технологии исключительно в знаниях», — подчеркнул Орыщенко.

Он добавил, что другие страны не располагают необходимыми для этого технологиями и опытом, которые имеются у российских специалистов.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе стартовал первый этап ходовых испытаний новейшей дизель-электрической подлодки «Кронштадт». Отмечается, что испытания продлятся до конца декабря.

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