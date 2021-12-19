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Историк Бредихин предрек обнуление достижений в отношениях России и США

Политика
Историк Бредихин предрек обнуление достижений в отношениях России и США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 декабря. Президент США Джо Байден может обнулить все, что было достигнуто в российско-американских отношениях. Такое мнение выразил историк Антон Бредихин, комментируя реакцию Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Администрация Белого дома пообещала дать ответ на предложенные МИД России инициативы на следующей неделе. Для вынесения отказа пресс-секретарь Джен Псаки прикрылась союзниками по НАТО, отметил эксперт.

Она заявила, что переговоров по безопасности не произойдет без европейских партнеров США. Все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику, отметила Псаки. Таким образом, Вашингтон стремится разделить с Брюсселем ответственность за принятое решение, подчеркнул Бредихин.

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байдена обозначили в ходе саммита красные линии, Белый дом собирается их отвергнуть. Это будет самой главной ошибкой действующего главы Соединенных Штатов в диалоге с Москвой, подчеркнул историк.

Историк Бредихин предрек обнуление достижений в отношениях России и США
vk.com / bredikhinav /

«Поживем – увидим, но ясно одно, что все, что удалось достичь в российско-американских отношениях за этот год будет перечеркнуто. И станет для Байдена грубейшей ошибкой президентства», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел РФ опубликовало предложения к США и НАТО по гарантиям безопасности. Согласно документу, Запад должен пообещать, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет исключен из повестки.

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россия сша байден бредихин
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