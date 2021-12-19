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Мы снова в элите: российский биатлон возрождается за два месяца до Олимпиады
Спорт
Мы снова в элите: российский биатлон возрождается за два месяца до Олимпиады
Global Look Press  /  Tomi Hänninen

Российские биатлонисты продолжают удивлять. На четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском городке Анси, российские спортсмены в каждой гонке претендуют на самые высокие места. Так, 19 декабря в гонке с общего старта 25-летняя Кристина Резцова выиграла свою первую индивидуальную награду — трудовую бронзовую медаль.

После первого огневого рубежа лидерство захватила шведская спортсменка — старшая из сестер ЭбергХанна. Кристина первый рубеж отстреляла чисто, что позволило ей присоединиться к группе лидеров и бороться за высокое место. Другие россиянки допустили промахи, поэтому претендовать на медали уже не могли.

После второго огневого рубежа лидер сменился. Эберг промазала, а француженка Жюли Симон временно стала первой, за ней в полутора секундах расположилась Резцова.

На третьей стрельбе лидеры решили создать интригу, видимо, поэтому отстреляли с ошибками. В лидеры вышла итальянка Доротея Виррер, у которой этот сезон, мягко говоря, не получается. Кристина Резцова при одном промахе пересекла отсечку пятой и продолжила сохранять шансы на медали. Еще одна россиянка Ульяна Нигматуллина боролась за десятку сильнейших.

Мы снова в элите: российский биатлон возрождается за 2 месяца до Олимпиады
Global Look Press / © Libor Plihal

К заключительному огневому рубежу Резцова добавила ходом на лыжне, догнав француженку и австрийку и сократив отставание от Виррер до 6 секунд.

Вновь все лидеры допустили промахи. На первое место, воспользовавшись ошибками соперниц, вышла младшая сестра Эберг — 22-летняя Эльвира. Резцова покинула штрафной круг с пятым результатом.

Через некоторое время Кристина обогнала своих соперниц из Чехии и Австрии и работала за цепкой Симон. Шведка тем временем упрочила свое лидерство, что позволило ей финишировать с флагом. Настоящие баталии развернулись на финише за второе и третье место, где на медаль претендовало сразу четыре спортсменки, среди которых была и россиянка. Резцова с пятого места переместилась на второе, но на финише под гул французских трибун уступила пару секунд француженке Жюли Симон и завоевала первую в своей карьере бронзовую медаль на этапе Кубка мира. Нигматуллина также улучшила свою позицию и в итоге стала седьмой.

После гонки Кристина Резцова в интервью «Матч ТВ» не скрывала своих эмоций.

«Думала, что будет тяжелее, все прошли ровно. В конце я боролась с француженкой буквально до последнего спуска. Не знаю, почему отстала на спуске, хотя до конца работала ногами, может, к концу уже подустала. Я понимала, что нужно было отработать самой с собой. Я затянула третий выстрел и промахнулась. Когда я уходила, я видела, что все пошли на круги, и я выйду с ними, и нужно будет бороться. Я до последнего боялась, что иду не третьей, что перед Эльвирой кто-то еще есть. Для меня это личная медаль. Я готова плакать. Я очень счастлива. На “до” и “после” карьера точно разделилась. Самое классное — ощущение, что я могу бороться. К хорошему быстро привыкаешь. Это непередаваемо, когда на всю страну называют твои имя и фамилию», — призналась Кристина, которая затем еще долго прыгала от счастья.

Мы снова в элите: российский биатлон возрождается за 2 месяца до Олимпиады
Global Look Press / Alexander Shemetov/Global Look Press

Днем ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал на втором месте в мужской гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во Франции.

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Все новости / Спорт / Мы снова в элите: российский биатлон возрождается за два месяца до Олимпиады
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