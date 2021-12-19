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Александр Грушко заявил, что политика «открытых дверей» НАТО дошла до предела

Политика
Александр Грушко заявил, что политика «открытых дверей» НАТО дошла до предела
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 декабря. Политика «открытых дверей» Североатлантического альянса дошла до своего предела. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам дипломата, любое расширение НАТО будет увеличивать уязвимость самого военного блока.

«Что такое расширение НАТО? Это политика «открытых дверей»... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого Альянса», — отметил замглавы МИД в интервью журналистам.

Александр Грушко ранее заявил, что НАТО не сможет отмахнуться от гарантий безопасности Москвы. В противном случае Россия начнет создавать контругрозы, подчеркнул дипломат.

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нато мид грушко
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