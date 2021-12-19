Службы безопасности Марокко арестовали 25 сторонников ИГ

Рабат, 19 декабря. Службы безопасности Марокко арестовали 25 человек по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник.

Спецподразделения провели масштабную операцию в 17 городах королевства и успешно ликвидировали скрытые ячейки ИГ1. Подозреваемые планировали провести серию терактов по всей территории страны.

«Главной их целью являлись штаб-квартиры службы безопасности», — сообщил марокканский чиновник.

#Morocco arrested on December 8 twenty-five #ISIS-linked suspects in different, synchronized security operations.https://t.co/WjUjkG6L2s — Morocco World News (@MoroccoWNews) December 19, 2021

После обыска в домах подозреваемых спецслужбы изъяли огнестрельное оружие, боевые патроны, ножи, документы об изготовлении взрывных устройств, а также материалы, прославляющие и выражающие преданность ИГ. В ближайшее время задержанных передадут в суд для вынесения приговора.

Контртеррористическая операция Марокко прошла в рамках национальной программы по борьбе с экстремистами, в частности, боевиками «Исламского государства» и другими организованными преступными сетями.

Центральное бюро судебных расследований (BCIJ) ранее объявило об аресте 24-летнего подозреваемого, связанного с ИГ, недалеко от Рабата. Его уличили в публикации запрещенного контента, заявляя о своей преданности террористической группировке. Он также предпринял две попытки изготовления взрывчатых веществ.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась, почему террористы активизировались в Ливии и как север Африки превращается в плацдарм боевиков.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.