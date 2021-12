Службы безопасности Марокко арестовали 25 сторонников ИГ

Рабат, 19 декабря. Службы безопасности Марокко арестовали 25 человек по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник.

Спецподразделения провели масштабную операцию в 17 городах королевства и успешно ликвидировали скрытые ячейки ИГ1. Подозреваемые планировали провести серию терактов по всей территории страны.

