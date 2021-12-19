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Боня заявила о готовности прийти на интервью к Собчак

Шоу-бизнес
Боня заявила о готовности прийти на интервью к Собчак
wikipedia.org  /  Gilzetbase / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 декабря. Экс-участница «Дома-2», модель и блогер Виктория Боня заявила, что готова дать интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак. По словам звезды реалити-шоу, светская львица уже звала ее, чтобы пообщаться, но встреча сорвалась.

Боня утверждает, что Собчак приглашала ее на интервью перед пандемией. Знаменитости собирались встретиться в Турции, и модель была настроена решительно. Рассказывая об этом в эфире YouTube-канала FAMETIME TV, блогер вспомнила и ведущую «Дома-2» Ксению Бородину.

«Я подумала о том, что приду на интервью к Собчак и не буду там молчать. Или сидеть, там, вот так вот смотреть на нее, как Бородина тряслась перед ней», — подчеркнула экс-участница телестройки.

Как отметила Боня, она бы сказала Собчак в лицо все, что о ней думает. Однако в итоге интервью не состоялось из-за проблем с отелем, в котором должны были пройти съемки, и больше журналистка и модель не возвращались к этому разговору.

Боня заявила о готовности прийти на интервью к Собчак
instagram.com / @xenia_sobchak

Кроме того, блогер высказалась об истоках конфликта с «блондинкой в шоколаде». По словам бывшей участницы «Дома-2», она не знает точно, почему Собчак вдруг ее невзлюбила. Сама Боня полагает, что это может быть связано с началом ее успешной светской жизни.

Модель много лет была не в лучших отношениях с другой экс-участницей телестройки — Аленой Водонаевой. Недавно звезды реалити-шоу встретились и наконец помирились.

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Все новости / Шоу-бизнес / Боня заявила о готовности прийти на интервью к Собчак
собчак боня знаменитости
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