Маша Распутина делает маникюр за 20 тысяч рублей

Москва, 19 декабря. Российская певица Маша Распутина в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала, что часто сорит деньгами. Она тратит крупную сумму в салонах красоты на маникюр и другие услуги.
У супруга Распутиной Виктора Захарова сейчас проблемы в бизнесе, поэтому артистка стала главным кормильцем. При этом исполнительница совершенно не привыкла экономить. Кудрявцева посмотрела на красивый маникюр гостьи и поинтересовалась, сколько он стоит.
«20 тысяч рублей», — невозмутимо ответила Распутина.
Телеведущую удивила такая цена услуги. Однако для певицы в этом нет ничего особенного. Для съемок в «Секрете на миллион» она выбрала роскошный костюм-двойку из розового жаккарда. Все в образе Распутиной подчеркивает ее материальный статус.
Ранее стало известно, что Захаров не является официальным супругом исполнительницы. Долгие годы он был женат на другой женщине и не спешил разводиться. При этом бизнесмен был повенчан с Распутиной.
Спустя 23 года Захаров наконец-то подаст на развод и станет свободным. Однако звезда сцены не собирается выходить за него замуж и устраивать большое торжество, потому что это будет выглядеть «искусственно надутым».