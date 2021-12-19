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Маша Распутина делает маникюр за 20 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Маша Распутина делает маникюр за 20 тысяч рублей
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 19 декабря. Российская певица Маша Распутина в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала, что часто сорит деньгами. Она тратит крупную сумму в салонах красоты на маникюр и другие услуги.

У супруга Распутиной Виктора Захарова сейчас проблемы в бизнесе, поэтому артистка стала главным кормильцем. При этом исполнительница совершенно не привыкла экономить. Кудрявцева посмотрела на красивый маникюр гостьи и поинтересовалась, сколько он стоит.

«20 тысяч рублей», — невозмутимо ответила Распутина.

Маша Распутина делает маникюр за 20 тысяч рублей
prt scr НТВ / Секрет на миллион

Телеведущую удивила такая цена услуги. Однако для певицы в этом нет ничего особенного. Для съемок в «Секрете на миллион» она выбрала роскошный костюм-двойку из розового жаккарда. Все в образе Распутиной подчеркивает ее материальный статус.

Ранее стало известно, что Захаров не является официальным супругом исполнительницы. Долгие годы он был женат на другой женщине и не спешил разводиться. При этом бизнесмен был повенчан с Распутиной.

Спустя 23 года Захаров наконец-то подаст на развод и станет свободным. Однако звезда сцены не собирается выходить за него замуж и устраивать большое торжество, потому что это будет выглядеть «искусственно надутым».

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Все новости / Шоу-бизнес / Маша Распутина делает маникюр за 20 тысяч рублей
деньги распутина маникюр
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