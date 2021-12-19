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Замглавы МИД Грушко назвал определяющим голос США в диалоге России и НАТО по безопасности

Политика
Замглавы МИД Грушко назвал определяющим голос США в диалоге России и НАТО по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 19 декабря. Позиция Соединенных Штатов в диалоге России и НАТО по выработке гарантий безопасности будет определяющей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью журналистам.

По словам российского дипломата, несмотря на то, что Североатлантический альянс будет принимать решения на основе единого мнения, голос Вашингтона будет определяющим.

«Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает», — отметил замглавы МИД.

Александр Грушко до этого заявил, что НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы. По его словам, в противном случае Россия перейдет в режим создания контругроз.

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сша нато мид грушко
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