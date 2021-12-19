Эрдоган поддержал сохранение переходного правительства Ливии в нарушение дорожной карты

Стамбул, 19 декабря. Глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал к сохранению исполнительной власти в Ливии до проведения выборов, тем самым поддержав продолжение работы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в нарушение дорожной карты.

Политик озвучил позицию во время переговоров с председателем Президентского совета Мухаммадом аль-Манфи. Встреча прошла в кулуарах Третьего саммита партнерства Турция — Африка.

По сообщению пресс-службы ливийского ведомства, стороны рассмотрели последние события в политическом процессе, проведение всеобщего голосования, а также вопросы, связанные с урегулированием кризиса в североафриканской стране. Они коснулись двусторонних отношений и пути их укрепления.

Эрдоган подчеркнул необходимость уважать результаты международных диалогов. Однако он призвал к продолжению выполнения ПНЕ своих обязанностей до тех пор, пока не проведут президентские и парламентские выборы в соответствии с конституционной основой, согласованной всеми ливийцами.

Между тем в североафриканской стране напоминают о том, что срок действия полномочий переходного правительства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истекает 24 декабря. Дата закреплена в дорожной карте, разработанной Форумом политического диалога (ФПД).

Депутаты парламента Ливии на днях в очередной раз обвинили Турцию в нарушении суверенитета страны. Анкара препятствует достижению стабильности и безопасности, перебрасывая в западный регион наемников и вооружение.