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Сборная Финляндии в овертайме победила Россию и выиграла Кубок Первого канала

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 18:47
Спорт
Сборная Финляндии в овертайме победила Россию и выиграла Кубок Первого канала
ТАСС  /  YURI KOCHETKOV / EPA

Москва, 19 декабря. Российские хоккеисты потерпели поражение от Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала.

Сборная Финляндии со счетом 3:2 обыграла Россию во встрече Кубка Первого канала, который завершился на столичной «ЦСКА-Арене». В первом периоде Валттери Мереля вывел гостей вперед. На 36-й минуте Артем Минулин сравнял счет в игре. В третьем периоде Сакари Маннинен забросил вторую шайбу сборной Финляндии, однако незадолго до финальной сирены Вячеслав Войнов установил равенство на табло.

Исход матча решился в овертайме. Сакари Маннинен оформил дубль и принес своей национальной команде победу. Сборная Финляндии выиграла Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова завершили домашний этап Еврохоккейтура на втором месте. Третью позицию заняла сборная Канады.

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россия финляндия хоккей спорт кубок первого канала
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