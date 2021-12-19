Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 19:51
19:51
Шоу-бизнес
Лопес разозлилась из-за высказывания Аффлека о пьянстве в браке с Гарнер
19:50
Общество
Власти ОАЭ разрешат вход в госучреждения только вакцинированным от COVID-19
19:48
Политика
Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
19:48
Происшествия
Автомобиль полиции столкнулся с BMW на Петроградской стороне и въехал в витрину магазина
19:46
Армия
Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ
19:43
Политика
Политолог Денисов прямо объяснил, зачем США хотят участвовать в переговорах по Донбассу
19:40
Происшествия
Электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину на станции Шевелево в Ленобласти
19:39
Экономика
Цены на квартиры в новостройках Петербурга взлетели в 1,5 раза за время пандемии
19:38
Политика
Власти Швейцарии не стали раскрывать информацию о местонахождении бизнесмена Клюшина
19:37
Видео
Анамнез недели. Законопроект о QR-кодах, Северный поток-2 и борьба с лихачами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 18:24
Экономика
Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
wikipedia.org  /  Marina Lystseva/GFDL 1.2

Москва, 19 декабря. Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner, чья ориентировочная стоимость составляет 350 млн долларов, сообщает Forbes.

Самолет уже прибыл из швейцарского города Базель в Москву. Он был построен в 2015 году для швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. Оснащение в соответствии с запросами Абрамовича началось в 2019 году. В мире насчитывается всего 250 подобных экземпляров.

Dreamliner способен перевозить 50 пассажиров, а длительность его полета составляет более 18,4 тыс. километров. Данный самолет станет самым дорогим российским частным джетом.

Бизнесмен ранее купил заброшенный стадион, расположенный в Геленджике. Кадастровая стоимость объекта составляет 144,4 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
самолет абрамович джет Boeing 787-8 Dreamliner
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать