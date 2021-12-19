Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов

Москва, 19 декабря. Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamliner, чья ориентировочная стоимость составляет 350 млн долларов, сообщает Forbes.

Самолет уже прибыл из швейцарского города Базель в Москву. Он был построен в 2015 году для швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. Оснащение в соответствии с запросами Абрамовича началось в 2019 году. В мире насчитывается всего 250 подобных экземпляров.

Dreamliner способен перевозить 50 пассажиров, а длительность его полета составляет более 18,4 тыс. километров. Данный самолет станет самым дорогим российским частным джетом.

Бизнесмен ранее купил заброшенный стадион, расположенный в Геленджике. Кадастровая стоимость объекта составляет 144,4 млн рублей.