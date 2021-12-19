Ливийские силовики арестовали членов группировки торговцев людьми

Бенгази, 19 декабря. Управление безопасности объявило об аресте на востоке Ливии группировки, занимающейся торговлей людьми. Бандиты похитили как минимум 21 гражданина Бангладеш, 17 из них удалось освободить.

Согласно сообщению ведомства, операцию провели сотрудники полицейского участка Аль-Хадаик. Поиски логова преступников начались после получения заявления от бангладешца. Мужчина рассказал правоохранителям, что его соотечественников увезли в неизвестном направлении.

В ходе расследования выяснилось, что один из граждан азиатской республики помогал бандитам. Он сознался в сотрудничестве с похитителями и указал местоположение фермы, расположенной недалеко от города Бенгази, где удерживали мигрантов. Силовики арестовали девять членов группировки и передали их в прокуратуру.

Службы безопасности на востоке североафриканского государства не прекращают усилия по искоренению преступности. Так, в сентябре правоохранители ликвидировали сеть контрабандистов. Задержанные незаконно перевозили беженцев из Египта в Ливию, а затем их переправляли в Италию по морю.

Ранее активисты социальных сетей опубликовали видео, демонстрирующее, как нелегалы в Триполи проводят Международный день мигранта. Люди ночуют у штаб-квартиры УВКБ ООН в ожидании эвакуации из страны.