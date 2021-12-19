The Sun: российская ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию

Лондон, 19 декабря. Российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» способны стереть с лица земли Великобританию. К такому выводу пришли эксперты британского издания The Sun.

Ранее стало известно, что первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае. «Сармат» заменит стратегическую ракету «Воевода», которая считается самой тяжелой в мире.

Британские эксперты отметили, что скорость новой российской МБР составляет более 25 тысяч километров в час. Она способна доставить 15 ядерных боеголовок весом до 10 тонн в любую часть земного шара. Аналитики выразили уверенность, что ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию. При этом она может маневрировать по непредсказуемой траектории, что делает ее неуязвимой для всех существующих и перспективных системы противоракетной обороны НАТО.

Ранее стало известно, что в США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, однако тест завершился неудачей. Представители ВВС США подтвердили, что запуск ракеты не удался «из-за неизвестной проблемы».