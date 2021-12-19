Вучич заявил о наступлении «полного хаоса» в энергетической сфере Европы

Белград, 19 декабря. Ситуация в энергетической сфере Европы ухудшается, а в большей части региона наступает полный хаос, заявил сербский президент Александр Вучич при осмотре тепловой электростанции «Костолац».

По словам главы государства, сейчас на территории республики есть электроэнергия у всех, за исключением 500 домохозяйств, что находится на грани статической погрешности.

«Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — сказал президент.

Александр Вучич подчеркнул, что Сербия сумела преодолеть энергокризис, в том числе за счет закупки азербайджанского и иранского мазута.

Глава государства ранее связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа. По его словам, Евросоюз «ожидает ад» по ценникам на электроэнергию.