Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами

Екатеринбург, 19 декабря. Поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» из состава Центрального военного округа направились в предполагаемые районы приземления космического корабля «Союз МС-20» с японскими туристами в Казахстане.

Как указывается в сообщении пресс-службы ЦВО, для встречи корабля были выделены четыре специализированные машины. В запасной район выехали для заступления на дежурство еще два экипажа «Синих птиц».

«Машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ военнослужащих-спасателей, военных медиков, индивидуальные утепленные комплекты вещей для экипажа спускаемого аппарата и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов», — отмечается в заявлении.

Согласно озвученной информации, для этой операции будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, 20 единиц автомобильной техники и авиационная группа, состоящая из 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного самолета Ан-26.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японские космические туристы.