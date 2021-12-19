Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 18:23
18:23
В Москве следователи установили личность предполагаемого убийцы и расчленителя пенсионерки
18:22
Весь мир
Ливийские силовики арестовали членов группировки торговцев людьми
18:21
Спорт
Сборная Финляндии в овертайме победила России и выиграла Кубок Первого канала
18:20
Экономика
Абрамович приобрел частный самолет за 350 млн долларов
18:14
Происшествия
Проводка вспыхнула в ледовом городке в Челябинской области
18:11
Происшествия
Маршрутный автобус занесло в сугроб на обочине дороги в Санкт-Петербурге
18:11
Армия
The Sun: российская ракета «Сармат» способна за несколько секунд уничтожить Великобританию
18:10
Политика
Вучич заявил о наступлении «полного хаоса» в энергетической сфере Европы
18:06
Армия
Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
18:06
Весь мир
Переворот в Триполи и перенос выборов — что произошло в Ливии с 13 по 19 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами

Армия
Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Екатеринбург, 19 декабря. Поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» из состава Центрального военного округа направились в предполагаемые районы приземления космического корабля «Союз МС-20» с японскими туристами в Казахстане.

Как указывается в сообщении пресс-службы ЦВО, для встречи корабля были выделены четыре специализированные машины. В запасной район выехали для заступления на дежурство еще два экипажа «Синих птиц».

«Машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ военнослужащих-спасателей, военных медиков, индивидуальные утепленные комплекты вещей для экипажа спускаемого аппарата и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов», — отмечается в заявлении.

Согласно озвученной информации, для этой операции будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, 20 единиц автомобильной техники и авиационная группа, состоящая из 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного самолета Ан-26.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японские космические туристы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
туристы космос цво ракета союз центральный военный округ
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать