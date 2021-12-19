Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза

Берлин, 19 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» не является только лишь коммерческим проектом, заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

Так депутат прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о сертификации трубопровода. Немецкий лидер подтвердил, что на него не оказывается политического влияния.

«"Северный поток — 2" не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект», — сказал Рот.

Парламентарий отметил, что проект газовой магистрали является головной болью для всего Евросоюза.

Как стало известно ранее, политолог Александр Рар предрек новую борьбу из-за «СП-2». Партия «Зеленых» намерена создавать проблемы России в этом направлении, однако Шольц настроен на конструктив, пояснил эксперт.