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Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза
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Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза

Политика
Немецкий депутат Рот назвал «Северный поток — 2» головной болью для Евросоюза
nord-stream.com  /  Nord Stream

Берлин, 19 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» не является только лишь коммерческим проектом, заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

Так депутат прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о сертификации трубопровода. Немецкий лидер подтвердил, что на него не оказывается политического влияния.

«"Северный поток — 2" не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект», — сказал Рот.

Парламентарий отметил, что проект газовой магистрали является головной болью для всего Евросоюза.

Как стало известно ранее, политолог Александр Рар предрек новую борьбу из-за «СП-2». Партия «Зеленых» намерена создавать проблемы России в этом направлении, однако Шольц настроен на конструктив, пояснил эксперт.

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евросоюз германия сп-2 рот
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