Хромченко объяснила, как бомбер может сделать фигуру стройнее

Москва, 19 декабря. Эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко дала совет полным дамам, как выглядеть стройнее. В этом им поможет бомбер с вертикальными аппликациями.

На подиуме шоу появилась очаровательная гостья, она показала стильный наряд цвета морской волны. Главным украшением ее образа стал укороченный бомбер с вертикальной строчкой. Ведущий шоу Александр Васильев заявил, что куртка была доработана портнихами.

«Они сделали на нем галуны подлиннее, и поэтому они создают очень звонкие вертикальные линии» — заметил историк моды.

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Хромченко посоветовала любительницам коротких курток надевать под них что-то длинное. Можно отдать предпочтение топу, чтобы закрыть «все зыбкие зоны». Эффект стройности также будет достигнут, если цвет верха и низа совпадает. В данном случае это были брюки и топ одного оттенка.

Ранее телеведущая Екатерина Стриженова и оперная певица Анна Нетребко воспользовались советом Хромченко. Для отдыха они выбрали комфортные трикотажные платья с брюками.